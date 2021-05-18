В Сумах пожарные ликвидировали возгорание комнаты в общежитии (видео)

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма в коридоре. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что горит комната на 6-м этаже, а огонь охватил стены и потолок, мебель, бытовую технику и мебель. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на две рядом расположенные комнаты. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 14:17 возгорание локализовали, а в 14:30 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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