Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:251

Половина зарегистрировавшихся не пришла на ВНО по иностранным языкам в Сумах

Сумские абитуриенты 24 мая сдавали внешнее независимое тестирование по иностранным языкам: испанскому, французскому и немецкому.

В области действовал один пункт тестирования на базе Сумского педуниверситета, пишет Суспільне.

По информации Харьковского регионального центра оценивания качества образования, в области на экзамен зарегистрировались 42 человек. Почти половина зарегистрированных на иностранные языки не пришли на тестирование. По словам ответственного за пункт тестирования Елены Остапенко, на испанский зарегистрировалось 3 человек, но никто не пришел, на французский - 2, пришел - 1, остальные - на немецкий.

ВНО по английскому языку будут сдавать завтра, 25 мая. Далее на очереди математика - 28 мая, Украинский язык и литература - 1 июня, дальше история - 4 июня, физика - 7 июня, биология - 10 июня, география - 15 июня.

Общество ВНО
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На дезинфекцию пунктов ВНО потратят 428 тыс. грн
21.05.2021 17:52

На дезинфекцию пунктов ВНО потратят 428 тыс. грн

Сегодня, 21 мая, прошло внеочередное заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО
06.05.2021 16:30

Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО

З 6 до 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року....

Сумчанам про пробне ЗНО‒2021: дати реєстрації та тестування
16.10.2020 11:58

Сумчанам про пробне ЗНО‒2021: дати реєстрації та тестування

Управління освіти і науки інформує, що реєстрація для участі в пробному ЗНО‒2021 триватиме з 5 по 19 січня....

Сумщина заняла второе место в рейтинге школ по результатам ВНО
23.09.2020 16:37

Сумщина заняла второе место в рейтинге школ по результатам ВНО

Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг областей Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2020....

На Сумщине провели дополнительную сессию ВНО-2020
11.08.2020 16:00

На Сумщине провели дополнительную сессию ВНО-2020

В период с 28 июля по 7 августа состоялась дополнительная сессия внешнего независимого оценивания....

Новости

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
Половина зарегистрировавшихся не пришла на ВНО по иностранным языкам в Сумах
Сегодня 15:25
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание комнаты в общежитии (видео)
Сегодня 15:15
На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку
Сегодня 14:55
В «Горводоканале» пугают сумчанам коллапсом
Сегодня 14:49
На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид
Сегодня 14:37
На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку
Сегодня 14:26
Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины
Сегодня 14:14
У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку
Сегодня 13:42
Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии (видео)
Сегодня 13:30
В Сумах доиграли Кубок города по футзалу
Сегодня 12:50
Сумской пенсионер «спас внука от полиции» за 50 000 гривен
Сегодня 12:33
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.