Половина зарегистрировавшихся не пришла на ВНО по иностранным языкам в Сумах

В области действовал один пункт тестирования на базе Сумского педуниверситета, пишет Суспільне.
По информации Харьковского регионального центра оценивания качества образования, в области на экзамен зарегистрировались 42 человек. Почти половина зарегистрированных на иностранные языки не пришли на тестирование. По словам ответственного за пункт тестирования Елены Остапенко, на испанский зарегистрировалось 3 человек, но никто не пришел, на французский - 2, пришел - 1, остальные - на немецкий.
ВНО по английскому языку будут сдавать завтра, 25 мая. Далее на очереди математика - 28 мая, Украинский язык и литература - 1 июня, дальше история - 4 июня, физика - 7 июня, биология - 10 июня, география - 15 июня.
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