Сумський обласний краєзнавчий музей запрошує на Ніч музеїв Ви маєте змогу відвідати унікальні експозиції, познайомитися з історією нашого краю, побачити цікаві виставки.

У музеї зберігається майже 45 тисяч оригінальних експонатів. Представлені в стаціонарних експозиціях та на виставках музею, вони знайомлять відвідувачів з природою, історією Сумщини, її духовною і матеріальною культурою.

Дата: 29 травня

Час: 17:00-21:00

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 2

Вхід вільний.