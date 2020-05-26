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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:21327

Сумський обласний краєзнавчий музей запрошує на Ніч музеїв

Ви маєте змогу відвідати унікальні експозиції, познайомитися з історією нашого краю, побачити цікаві виставки.

У музеї зберігається майже 45 тисяч оригінальних експонатів. Представлені в стаціонарних експозиціях та на виставках музею, вони знайомлять відвідувачів з природою, історією Сумщини, її духовною і матеріальною культурою.

Дата: 29 травня
Час: 17:00-21:00
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 2

Вхід вільний.

 
Досуг Краеведческий музей Ночь музеев в Сумах
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