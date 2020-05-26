Сумський обласний краєзнавчий музей запрошує на Ніч музеїв

У музеї зберігається майже 45 тисяч оригінальних експонатів. Представлені в стаціонарних експозиціях та на виставках музею, вони знайомлять відвідувачів з природою, історією Сумщини, її духовною і матеріальною культурою.
Дата: 29 травня
Час: 17:00-21:00
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 2
Вхід вільний.
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