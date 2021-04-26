Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины

В турнире принимают участие 6 команд, однако на этот тур не доехала команда «СумДУ». Поэтому ей были засчитаны технические поражения 0:5.
21 мая
«СумДУ» - «ИФК СумДПУ» 0:5
МСК «Сумчанка» - Сборная Полтавской области 6:0
СДЮШОР «Динамо» Сумы - «Колос» Борисполь 0:5
22 мая
МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 10:0
«Колос» - «ИФК СумДПУ» 3:0
Сборная Полтавской области – «СумДУ» 5:0
23 мая
«ИФК СумДПУ» - Сборная Полтавской области 7:1
МСК «Сумчанка» - «Колос» 2:0
СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ» 5:0
После 4-х туров у «Сумчанки» - 48 очков, «Колоса» - 39, «ИФК СумДПУ» - 36…
Заключительный тур пройдет в Сумах через три недели.
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