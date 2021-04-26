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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины

21-23 мая в Борисполе проходили игры 4-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В турнире принимают участие 6 команд, однако на этот тур не доехала команда «СумДУ». Поэтому ей были засчитаны технические поражения 0:5.

21 мая

«СумДУ» - «ИФК СумДПУ» 0:5

МСК «Сумчанка» - Сборная Полтавской области 6:0

СДЮШОР «Динамо» Сумы - «Колос» Борисполь 0:5

22 мая

МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 10:0

«Колос» - «ИФК СумДПУ» 3:0

Сборная Полтавской области – «СумДУ» 5:0

23 мая

«ИФК СумДПУ» - Сборная Полтавской области 7:1

МСК «Сумчанка» - «Колос» 2:0

СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ» 5:0

После 4-х туров у «Сумчанки» - 48 очков, «Колоса» - 39, «ИФК СумДПУ» - 36…

Заключительный тур пройдет в Сумах через три недели.

Спорт Хоккей на траве
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