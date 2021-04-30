На Сумщине за попытку подкупа полицейских дали 3 года Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении мужчины, который пытался подкупить полицейских.

По приговору суда он признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды и приговорен к 3 годам лишения свободы (ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины).

В суде доказано, что обвиняемый дважды пытался оказать неправомерную выгоду полицейским. Так, 16 сентября 2020 года в г. Шостка его остановили сотрудники полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Чтобы избежать административной ответственности, водитель пытался откупиться. Указанный факт был задокументирован. Уже через неделю он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановили правоохранители, он передал им 4 тыс. грн. На этот раз попытку подкупа полицейских также зафиксировала нагрудная камера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.