Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:02152

На Сумщине за попытку подкупа полицейских дали 3 года

Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении мужчины, который пытался подкупить полицейских.

По приговору суда он признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды и приговорен к 3 годам лишения свободы (ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины).

В суде доказано, что обвиняемый дважды пытался оказать неправомерную выгоду полицейским. Так, 16 сентября 2020 года в г. Шостка его остановили сотрудники полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Чтобы избежать административной ответственности, водитель пытался откупиться. Указанный факт был задокументирован. Уже через неделю он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановили правоохранители, он передал им 4 тыс. грн. На этот раз попытку подкупа полицейских также зафиксировала нагрудная камера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка полицейскому. взятка Приговор суда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид
Сегодня 14:37

На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид

К 4 годам лишения свободы приговорен мужчина, совершивший смертельное ДТП и скрывшийся с места происшествия....

На Сумщине серийному вору дали 5 лет
21.05.2021 14:22

На Сумщине серийному вору дали 5 лет

Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего серийного вора из г. Белополье....

На Сумщине дали 11 лет за убийство из ревности
18.05.2021 10:42

На Сумщине дали 11 лет за убийство из ревности

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 53-летнего мужчины, который лишил жизни знакомого и ударил ножом сожительницу....

На Сумщине дали 7 лет за убийство
12.05.2021 15:52

На Сумщине дали 7 лет за убийство

К 7 годам лишения свободы приговорена женщина, которая убили сожителя....

В Конотопе браконьер за убийство двух косуль отделался штрафом
30.04.2021 12:50

В Конотопе браконьер за убийство двух косуль отделался штрафом

Конотопский горрайонный суд наказал мужчину, который охотился в ландшафтном парке «Сеймский»....

Новости

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
На Сумщине за вымогательство и получение взятки будут судить налоговика
Сегодня 16:42
Участники «Экокросса» в Сумах собрали более 800 кг мусора
Сегодня 16:38
На Сумщине за попытку подкупа полицейских дали 3 года
Сегодня 16:02
Половина зарегистрировавшихся не пришла на ВНО по иностранным языкам в Сумах
Сегодня 15:25
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание комнаты в общежитии (видео)
Сегодня 15:15
На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку
Сегодня 14:55
В «Горводоканале» пугают сумчанам коллапсом
Сегодня 14:49
На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид
Сегодня 14:37
На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку
Сегодня 14:26
Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины
Сегодня 14:14
У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку
Сегодня 13:42
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.