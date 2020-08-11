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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:16525

В Сумах быдло раскурочило уличный тренажер (видео)

В Сеть попало видео, на котором двое неизвестных сломали уличный тренажер.

Сумы – город быдла?

Право Быдло Вандализм
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В Сумах вандализировали памятник Супруну
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В Сумах разбили еще одну стеклянную остановку

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Неизвестные вандализировали знак «I♥SUMY»

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В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки
13.08.2020 13:15

В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки

Неизвестные повалили несколько дорожных знаков в Самотоевке Краснопольского района....

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум
11.08.2020 15:18

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум

Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....

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Ночью в Сумах на Прокофьева сгорело авто (видео)
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На Сумщине легковушка въехала в сеялку: погибли двое
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Крах завода. Как Сумское НПО продало арестованный отель и почему это не уменьшило долги по зарплате (видео)
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В Сумах стартовал Кубок Украины по стронгмену
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ФК «Сумы» одержал волевую победу над днепрянами
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В Сумах после учений на майдане Независимости осталось белое пятно
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Сумчанин выиграл чемпионат Украины по стронгмену
Вчера 16:14
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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