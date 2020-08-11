В Сумах быдло раскурочило уличный тренажер (видео)

Сумы – город быдла?
Последнее время на Сумщине участились случаи надругательства над памятниками....
Остановка «Центральный рынок» на ул. Набережная р. Сумки подверглась набегу вандалов.... 1
Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком...
Неизвестные повалили несколько дорожных знаков в Самотоевке Краснопольского района....
Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....