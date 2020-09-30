В Сумах разбили очередную стеклянную остановку Сегодня утром пассажиры, ждущие транспорт на остановках напротив ТРЦ «Мануфактура», увидели последствия очередного акта вандализма.

Боковое стекло одной из остановок, было разбито вдребезги. Это уже 4-й случай в этом году с такими остановками в Сумах, а за все время их давно уже больше десятка. При этом большинство разбитых стекол не меняются годами, хотя тендеры на замену проводятся регулярно.