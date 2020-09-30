В Сумах разбили очередную стеклянную остановку

Боковое стекло одной из остановок, было разбито вдребезги. Это уже 4-й случай в этом году с такими остановками в Сумах, а за все время их давно уже больше десятка. При этом большинство разбитых стекол не меняются годами, хотя тендеры на замену проводятся регулярно.
В связи с проведением работ по обустройству остановки №186 «Покровская площадь» (так называемая «90-я аптека»), начиная с 14 июля (среда),...
В Сеть попало видео, на котором двое неизвестных сломали уличный тренажер....
Последнее время на Сумщине участились случаи надругательства над памятниками....
Остановка «Центральный рынок» на ул. Набережная р. Сумки подверглась набегу вандалов.... 1
Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком...