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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:35569

В Сумах разбили очередную стеклянную остановку

Сегодня утром пассажиры, ждущие транспорт на остановках напротив ТРЦ «Мануфактура», увидели последствия очередного акта вандализма.

Боковое стекло одной из остановок, было разбито вдребезги. Это уже 4-й случай в этом году с такими остановками в Сумах, а за все время их давно уже больше десятка. При этом большинство разбитых стекол не меняются годами, хотя тендеры на замену проводятся регулярно.

Общество Вандализм Разбитая остановка Черная остановка
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