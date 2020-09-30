В центре Шостки неадекват крушил лавочки

Событие произошло вчера днем по улице Свободы в Шостке. Случайные прохожие стали свидетелями странного поведения мужчины, который безо всяких причин ломал лавочки. Последние вызвали на место происшествия полицейских.
Агрессивного 34-летнего мужчину правоохранители доставили в лечебное учреждение. Сейчас он находится на попечении врачей.
По факту повреждения имущества громады правоохранители проводят проверку.
Сегодня утром пассажиры, ждущие транспорт на остановках напротив ТРЦ «Мануфактура», увидели последствия очередного акта вандализма....
В Сеть попало видео, на котором двое неизвестных сломали уличный тренажер....
Последнее время на Сумщине участились случаи надругательства над памятниками....
Остановка «Центральный рынок» на ул. Набережная р. Сумки подверглась набегу вандалов.... 1
Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком...