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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21257

В центре Шостки неадекват крушил лавочки

Благодаря сообщениям неравнодушных прохожих, полицейским удалось предотвратить дальнейшее повреждение имущества громады.

Событие произошло вчера днем по улице Свободы в Шостке. Случайные прохожие стали свидетелями странного поведения мужчины, который безо всяких причин ломал лавочки. Последние вызвали на место происшествия полицейских.

Агрессивного 34-летнего мужчину правоохранители доставили в лечебное учреждение. Сейчас он находится на попечении врачей.

По факту повреждения имущества громады правоохранители проводят проверку.

Право Вандализм
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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