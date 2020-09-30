В центре Шостки неадекват крушил лавочки Благодаря сообщениям неравнодушных прохожих, полицейским удалось предотвратить дальнейшее повреждение имущества громады.

Событие произошло вчера днем по улице Свободы в Шостке. Случайные прохожие стали свидетелями странного поведения мужчины, который безо всяких причин ломал лавочки. Последние вызвали на место происшествия полицейских.

Агрессивного 34-летнего мужчину правоохранители доставили в лечебное учреждение. Сейчас он находится на попечении врачей.

По факту повреждения имущества громады правоохранители проводят проверку.