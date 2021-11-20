В Тростянце вандалы повредили больше десятка памятников на кладбище Акт вандализма обнаружила сегодня утром смотритель кладбища по улице Лунина в Тростянце.

Нелюди повредили более десяти памятников на могилах, расположенных в разных местах кладбища, сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

На место преступления прибыли сотрудники полиции, зафиксировавшие акт вандализма.

Руководитель КП «Городская ритуальная служба» Наталья Евдокимова обращается ко всем гражданам, чьи родные и близкие похоронены в Тростянце на кладбище по улице Лунина: придите в эти дни на кладбище и проверьте состояние могил! В случае, если памятник разрушен, следует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.