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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке за вандализм подростков ответят их родители

Благодаря видеонаблюдению на магазине и огласке в социальной сети удалось установить подростков, повредивших рекламный баннер магазина.

В полицию с заявлением о повреждении имущества обратился владелец одного из городских магазинов. Он рассказал, что камера видеонаблюдения его торговой точки сняла трех молодых людей, которые ночью повредили баннер возле его магазина. Полицейские сразу приступили к мерам по установлению указанных лиц.

Кроме того, запись с камер видеонаблюдения магазина родственница владельца разместила в одной из популярных групп социальной сети.

Уже на следующий день в торговую точку обратились родители ребят, опознавших своих детей на выложенном в Интернете видео.

Правонарушителями оказались трое местных подростков, 17-ти, 15-ти и 13-ти лет, проживающие в этом микрорайоне Шостки. Они рассказали полицейским – таким образом развлекались, однако не ожидали, что баннер повредится.

На родителей парней, не достигших шестнадцатилетнего возраста, полицейские составили административные материалы по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф. А вот 17-летнему парню придется отвечать за свои действия самому, на него правоохранители составили административный протокол по ст. 173 «Мелкое хулиганство» КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Кроме того, для возмещения нанесенного потомками ущерба родители заказали новый баннер, который в ближайшее время отдадут владельцам магазина, сообщает  Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вандализм
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