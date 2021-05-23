В Сумах водитель грузовика ездил с правами умершего брата Мужчина предоставил водительское удостоверение своего умершего брата, потому что сам не имел права управления.

На улице Степана Бандеры за нарушение правил дорожного движения экипаж патрульных остановил водителя автомобиля МАЗ. 45-летний мужчина сразу же предоставил для проверки документы. Но, проверив его водительское удостоверение, стражи порядка установили, что лицо, на которое оно зарегистрировано, умерло.

Водитель, услышав это, заметно занервничал. А потом признался, что не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. Поэтому и решил назваться именем своего умершего брата и предоставить его документ.

На мужчину патрульные все же вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. Водительское удостоверение у него изъяли.