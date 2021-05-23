В Сумах водитель грузовика ездил с правами умершего брата

На улице Степана Бандеры за нарушение правил дорожного движения экипаж патрульных остановил водителя автомобиля МАЗ. 45-летний мужчина сразу же предоставил для проверки документы. Но, проверив его водительское удостоверение, стражи порядка установили, что лицо, на которое оно зарегистрировано, умерло.
Водитель, услышав это, заметно занервничал. А потом признался, что не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. Поэтому и решил назваться именем своего умершего брата и предоставить его документ.
На мужчину патрульные все же вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. Водительское удостоверение у него изъяли.