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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07584

В Конотопе полиция сообщила о подозрении в растрате имущества директору одного из предприятий

Работники полиции в Конотопе разоблачили директора предприятия, который, злоупотребляя своим служебным положением, нанес ущерб предприятию на сумму более трех миллионов гривен.

В ходе следствия следователи Конотопского районного отдела полиции установили, что в марте 2019 года 55-летний директор регионального подразделения одной из украинских фирм, занимающийся продажей минеральных удобрений, безвозмездно передал в пользу стороннего субъекта хозяйствования 352 тонны аммиачной селитры.

С этой целью мужчина вручную выписал фиктивные накладные на селитру и распечатал пропуски на выезд и вывоз минудобрений за территорию предприятия. А в дальнейшем, более полутора лет, чтобы скрыть свои противоправные действия и недостаток селитры, подделал инвентаризационную документацию о наличии данной продукции на складе.

В результате своих противоправных действий руководитель нанес ущерб предприятию на сумму в 3 629 120 гривен.

Однако его действия не остались незамеченными правоохранителями. По указанному факту следователями открыто уголовное производство, в рамках которого было собрано достаточное количество доказательств противоправной деятельности должностного лица. Ему, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", и ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

За совершенное мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Растрата
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