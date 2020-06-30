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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:46334

На Сумщине будут судить депутата районного совета

За растрату бюджетных средств при ремонте школьного автобуса.

Великописаревским отделом Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего начальника отдела образования Великописаревской районной государственной администрации, который также является депутатом Ахтырского районного совета, по факту выдачи ложных официальных документов и растрате денежных средств (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2018 года между отделом образования и физическим лицом-предпринимателем заключен договор на проведение капитального ремонта школьного автобуса. Достоверно зная, что ремонт транспортного средства в полном объеме выполнена не был, поэтому не соответствует требованиям договора, предприниматель составил акты выполненных работ, в которые внес недостоверные данные. Указанные документы также согласовал начальник отдела образования. На основании актов выполненных работ на счет предпринимателя безосновательно перечислено около 120 тыс. грн за работы, которые выполнены не были.

Вместе с чиновником отвечать будет также и физическое лицо-предприниматель, который во время ремонта школьного автобуса присвоил указанные средства (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины). Обвинительный акт в отношении него уже направлен в суд.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Распил Растрата
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