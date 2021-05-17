На Сумщине украли 50 тыс. грн на ремонте котельной УВК Сумской окружной прокуратурой директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в присвоении средств путем служебного подлога.

По данным следствия, между отделом образования Миропольского сельского совета и обществом с ограниченной ответственностью в октябре 2020 года был заключен договор об оказании услуг, а именно демонтаже и монтаже дымовой трубы в котельной УВК. За указанную работу на счет ООО было перечислено 50 тыс. грн. Однако в это время работы не выполнены.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение в официальный документ заведомо ложных сведений) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.