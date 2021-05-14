В Шостке полиция охраны задержала воров-неудачников Двое шосткинцев посреди ночи вломились в торговую палатку в расчете на легкую добычу, но охранная сигнализация и оперативность полицейских помешала их планам.

В три утра на пульт управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одной из торговых палаток г. Шостки. За считанные минуты группа реагирования полиции охраны прибыла на вызов.

«Тихонько подъехав, мы увидели неизвестных, которые находились у палатки, - комментирует событие младший инспектор группы реагирования полиции охраны. - Мужчины даже не думали бежать. Появление служебного полицейского авто стала для них полной неожиданностью».

Мужчинам 40 и 43 года, проживают в г. Шостка. Оба неоднократно имели проблемы с законом. Правоохранителям объяснили, что в палатку проникли с целью кражи, но поскольку ничего ценного не нашли, то прихватили с собой пару стульев. Злоумышленники были откровенно удивлены, что пустая палатка оборудована сигнализацией.

Мужчин доставили в отделение полиции. Проводятся следственные действия, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.