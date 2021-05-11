На Сумщине уличили осужденного в телефонном мошенничестве Злоумышленник, предлагая желающим услуги по перегону автомобилей из-за границы, выманивал у людей денежные средства.

По полученной оперативной информации, сотрудники сектора криминальной полиции, совместно с оперативными работниками Конотопского исправительного центра №130, задокументировали преступную деятельность 27-летнего осужденного исправительного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мошенник под видом перегона авто из-за рубежа, выманивал у граждан деньги. Во время санкционированного обыска в камере осужденного следователями изъято 10 использованных SIM-карты, банковские карты, мобильный телефон и ноутбук.

Сейчас личности потерпевших от действий мошенника устанавливаются по всей территории Украины.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Следователями Конотопского районного отдела полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, уже сообщено злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.