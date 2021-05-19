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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:29336

В Сумах проведут День науки

В молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3) 20 мая в 10.00 начнутся торжества по случаю Дня науки.

Посетители мероприятия получат уникальную возможность ознакомиться с научными наработками ученых Сумщины, принять участие в лабораторных экспериментах, окунуться в виртуальную и дополненную реальность.

Студенты высших учебных заведений региона представят свои творческие достижения.

Торжества будут проведены с соблюдением противоэпидемических требований.

Общество Анонс День науки
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