В Сумах проведут День науки В молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3) 20 мая в 10.00 начнутся торжества по случаю Дня науки.

Посетители мероприятия получат уникальную возможность ознакомиться с научными наработками ученых Сумщины, принять участие в лабораторных экспериментах, окунуться в виртуальную и дополненную реальность. Студенты высших учебных заведений региона представят свои творческие достижения. Торжества будут проведены с соблюдением противоэпидемических требований.