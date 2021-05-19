В Сумах проведут День науки

Посетители мероприятия получат уникальную возможность ознакомиться с научными наработками ученых Сумщины, принять участие в лабораторных экспериментах, окунуться в виртуальную и дополненную реальность.
Студенты высших учебных заведений региона представят свои творческие достижения.
Торжества будут проведены с соблюдением противоэпидемических требований.
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