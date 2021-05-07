У Сумській міській галереї презентують одразу три екстраординарні виставки

Першою містяни можуть подивитись виставку «Пластилінове диво» учня дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка, лауреата багатьох творчих конкурсів мистецтв, Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсів Олексія МАР’ЄТИ, який ще з дитинства зарекомендував себе здібним і талановитим митцем.
У глибинний зміст картин, своєрідний авторський стиль, таємничі фігури й образи допоможуть поринути роботи майстра живопису та левкасу Сергія СТЕПАНОВА.
А от здивувати малюванням світлом, тобто живими фотографіями з застосуванням AR-технологій, яскравих кольорів і дивовижних візерунків вдасться виставці «Всесвіт світла» Сергія БЕКРЕНЬОВА.
Тих, хто зацікавився, чекають на перегляді виставок. Триватимуть вони до 30 травня.
Вхід вільний, але з дотриманням карантинних вимог.
Умінням малювати не здивуєш нікого. А як щодо малювання світлом? Уявляєте, як це круто!...
У відділі мистецтв обласної наукової бібліотеки експонується виставка «КОЛИ ІШЛИ В КВІТКАХ», присвячена традиційним весільним головним уборам наречених Сумщини ХХ...
Після доволі тривалої перерви, виставка «Кримська сюїта» продовжує свою подорож залами обласних художніх музеїв України....
Нарешті Суми та Сумська область повертаються до нормального ритму життя. Сумська міська галерея відчинена для відвідувачів....
Напередодні Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Сумський обласний краєзнавчий...