У Сумській міській галереї презентують одразу три екстраординарні виставки Сумчан запрошують відвідати прекрасний світ мистецтва живопису, скульптури з пластеліну та фотографії у міській галереї, де днями стартував показ одразу трьох унікальних виставок.

Першою містяни можуть подивитись виставку «Пластилінове диво» учня дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка, лауреата багатьох творчих конкурсів мистецтв, Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсів Олексія МАР’ЄТИ, який ще з дитинства зарекомендував себе здібним і талановитим митцем.

У глибинний зміст картин, своєрідний авторський стиль, таємничі фігури й образи допоможуть поринути роботи майстра живопису та левкасу Сергія СТЕПАНОВА.

А от здивувати малюванням світлом, тобто живими фотографіями з застосуванням AR-технологій, яскравих кольорів і дивовижних візерунків вдасться виставці «Всесвіт світла» Сергія БЕКРЕНЬОВА.

Тих, хто зацікавився, чекають на перегляді виставок. Триватимуть вони до 30 травня.

Вхід вільний, але з дотриманням карантинних вимог.