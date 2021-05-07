Мостовики у с. Заруцькому переходять до наступного етапу ремонту На мостовому переході у селі Заруцькому мостовики забили усі 100 паль.

Саме там ТОВ “СУМИМОСТОБУД”, що входить до складу RGM group, виконує капітальний ремонт мостового переходу поблизу КПП “Катеринівка”.

На цьому об’єкті майстри вже забили 100 паль, необхідні для завершення другого етапу реконструкції.

Незалежні експерти провели випробування паль щодо здатності витримувати проектне навантаження. Випробування пройшло успішно, тож будьте впевнені у безпечності наших робіт.

Також мостовики завершили улаштування сполучення мосту з підходами на опорі №6 та бетонування останньої монолітної насадки проміжної опори та підферменників на насадках.

Таким чином, на другій половині мосту майстри готуються переходити до монтажу прогонової будови.

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