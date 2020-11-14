Юная ахтырчанка стала второй на чемпионате Украины по четырехборью На выходных в Черноморске проходил чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮСШОР среди юношей 2008-2009 г.р. (4-борье).

Юные спортсмены соревновались в четырёх дисциплинах: бег на 60 и 500/600 м, прыжки в длину и метание мячика 150 г.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Сумщину представляли всего четыре воспитанника Ахтырской ДЮСШ, которая в общекомандном зачете заняла 10-е место среди спортшкол. Сумщина стала 16-й.

А в личном зачете второе место среди девушек завоевала Мария Нестеренко (8,5 с – 60 м, 1:24,4 – 500 м, 4,44 м – длина, 36,51 м - метание). 10-е место среди юношей занял Артем Крощенко.