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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:08607

«Лукьян – вор»: под сумским судом митинг бывших «фрунзенцев»

Сегодня, 18 мая, Заречный суд должен избрать меру пресечения гендиректору «СМНВО-Инжиниринг» Владимиру Лукьяненко.

Его подозревают в незаконной продаже имущества предприятия – гостиницы «Юбилейная» за 52 тыс. грн вместо 19 млн грн. У здания суда бывшие работники предприятия, которым предприятие задолжало более 200 млн грн зарплаты, устроили митинг, пишет Суспільне в телеграме.

Право Владимир Лукьяненко Митинг Сумское НПО
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Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
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12.00; 19.20
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Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
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