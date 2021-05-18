«Лукьян – вор»: под сумским судом митинг бывших «фрунзенцев»

Его подозревают в незаконной продаже имущества предприятия – гостиницы «Юбилейная» за 52 тыс. грн вместо 19 млн грн. У здания суда бывшие работники предприятия, которым предприятие задолжало более 200 млн грн зарплаты, устроили митинг, пишет Суспільне в телеграме.
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