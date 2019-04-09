Сумские нацгвардейцы обнаружили харьковского вора

Около 18:00 гвардейский автопатруль в одном из спальных районов Сум заметил мужчину, который вел себя подозрительно. Во время установления данных о гражданине оказалось, что мужчина, 1982 года рождения, находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц».
На место происшествия гвардейцы сразу вызвали следственно-оперативную группу. Гражданин был задержан и доставлен в Сумское районное управление полиции, сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3051 НГУ.
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