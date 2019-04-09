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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские нацгвардейцы обнаружили харьковского вора

16 мая во время службы по охране общественного порядка военнослужащие воинской части 3051 Национальной гвардии Украины обнаружили мужчину, которого разыскивали за совершение преступления на Харьковщине.

Около 18:00 гвардейский автопатруль в одном из спальных районов Сум заметил мужчину, который вел себя подозрительно. Во время установления данных о гражданине оказалось, что мужчина, 1982 года рождения, находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц».

На место происшествия гвардейцы сразу вызвали следственно-оперативную группу. Гражданин был задержан и доставлен в Сумское районное управление полиции, сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3051 НГУ.

Право Нацгвардия
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