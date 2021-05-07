У Сумах відбудеться «ЕкоКрос»

Про це пишуть організатори заходу.
У рамках змагань команди учасників мають зібрати якомога більше сміття за одну годину на визначеній території міста. Кожен учасник команди, яка зайняла призові місця, отримає цінні подарунки.
Готовий позмагатися та зробити місто чистішим? У тебе ще є шанс зареєструвати свою команду з 5 чоловік та взяти участь у заході: https://forms.gle/ajp7z1ZduKHJwZhe7.
Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.
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