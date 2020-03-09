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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Учні Сумщини серед найкращих знавців творчості Тараса Шевченка

Чотирнадцять учнів закладів освіти Сумської області стали переможцями IV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбувся на Сумщині 6 березня 2021 року, у ньому взяли участь 23 кращі знавці української мови: 20 учнів закладів загальної середньої, 3 учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

За результатами конкурсу перемогу здобули:

І місце – Дар’я ЖИРОНКІНА, учениця 8 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області (учитель Юлія ЗАХАРЧЕНКО);

І місце – Анастасія РИЖКОВА,  учениця 11 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради (учитель Олена КОЛЕНЧЕНКО);

ІІ місце – Аліна ВОДОП’ЯНОВА, учениця 7 класу Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області (учитель Людмила ЖУРАВЕЛЬ);

ІІ місце – Даріна ЧУЧМАН, учениця 7 класу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради (учитель Людмила НАЗАРЕНКО);

ІІ місце – Каріна СИЗОН, учениця 8 класу Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської ради Сумської області (учитель Любов ПОНОМАРЬОВА);

ІІ місце – Катерина СЕРГІЄНКО, учениця 10 класу Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради (учитель Наталія ОХРІМЕНКО);

ІІ місце – Аліна СТЕФАНИШИН, учениця 11 класу Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області (учитель Наталія ГОЛОВАНЬ);

ІІ місце – Євгенія ПАРХОМЕНКО, учениця державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» (учитель Світлана ЯЦМЕНКО);

ІІ місце – Альона ДУДУКАЛЕНКО, учениця державного професійно-технічного навчального закладу «Синівський професійний аграрний ліцей» (учитель Олександра ПОДОЛЯК);

ІІІ місце – Кирил БРАТУШКА, учень 5 класу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 9, м. Суми, Сумської області (учитель Наталія ГОРБАТЕНКО); 

ІІІ місце – Вікторія КОНДРАТЕНКО, учениця 6 класу Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області (учитель Віта СИДОРЕНКО);

ІІІ місце – Даріна ЛАЗАРЄВА, учениця 6 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м. Суми, Сумської області (учитель Валентина ЄСИПЕНКО);

ІІІ місце – Катерина ІВАНЧЕНКО, учениця 9 класу Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» (учитель Валентина ПРОШАК);

ІІІ місце – Анна МУСОРОВА, учениця 10 класу Підлипненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Конотопської міської ради Сумської області (учитель Тетяна ПРОКОПЕЦЬ).

Слід зазначити, що конкурс є уроком, натхненням для учнів, викладачів і всіх небайдужих у справі піднесення престижу української мови. Щороку в конкурсі беруть участь учні та студенти із числа українців, які проживають за кордоном: у Канаді, Молдові, Італії, Іспанії, Індії, Бельгії, Ірані, Словаччині, Білорусії, Польщі, Йорданії,Туреччині та інших країнах.

Досуг Тарас Шевченко
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