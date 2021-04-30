На Сумщині авто врізалось у дерево: водій загинув, 4 пасажирів у лікарні Подія сталася сьогодні, близько 5 години, поблизу села Спадщина, що на Путивльщині.

Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля Шкода Октавія не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. У результаті чого керманич авто загинув на місці, а його чотири пасажири отримали тілесні ушкодження. Травмованих госпіталізовано до місцевої лікарні.

Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються всі обставини цієї події.

Відділ комунікації поліції Сумської області