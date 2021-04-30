В Сумах не состоялся суд по отстранению от должности врача-гинеколога перинатального центра Два года безуспешных попыток зачать ребенка, затем - долгожданная беременность, закончившаяся печально: здоровый доношенный младенец после родов оказался в реанимации. Кто ответит за то, что жизнь крохотной сумчанки и ее родителей превратилась в сплошную борьбу с тяжелыми патологиями?

В Сумах молодая пара на протяжении нескольких лет пыталась завести ребенка, но безрезультатно. Однажды свекровь посоветовала невестке обратиться к хорошему, по ее мнению, специалисту Л. из областного перинатального центра: у этого акушера-гинеколога огромный опыт работы, она поможет. Л., работавшая поликлиническим доктором на приеме, назначила лечение - и Елена действительно забеременела. Их с Дмитрием счастью не было предела! Естественно, врач завоевала доверие пациентки и ее супруга. Беременность протекала нормально. С каким доктором идти в роды, Лена даже не задумывалась: конечно же, ее ребенка примет на свет акушер-гинеколог, которая подарила ей счастье стать мамой! Она заранее заключила с Л. соглашение о персональном выборе врача для родов и стала их ждать. Схватки она почувствовала аккурат в день рождения мужа - вот это подарок!

Однако, приехав в перинатальный центр, при оформлении документов Елена узнала, что роды у нее будет принимать дежурная бригада. Как выяснилось, руководитель медучреждения не дала добро Л. на помощь при родах, так как она уже около 10 лет не принимала участия в родоразрешениях, не проводила оперативных вмешательств, а значит - могла утратить профессиональные навыки. И все же врач решила вести роды, процедура превратилась в настоящую драму - со скандалом внутри коллектива и вызовом полиции. Можно только представить, каково было самой роженице... Роды оказались затяжными и тяжелыми: плод был больше, чем показало УЗИ, а мать - с узким тазом. В итоге девочка застряла в родовых путях, и доктор буквально выдавливала ее из утробы, тянула вакуумом. Доношенный и здоровый по всем показателям ребенок чуть не погиб. Первый месяц жизни маленькая Злата, рожденная с асфиксией тяжелой степени и телесными повреждениями, провела в реанимационном отделении - в коме, пишет Ваш шанс.

Эксперты уверяют, что избежать этих последствий можно было при условии своевременного кесарева сечения. Сейчас малышке полгода, и ее родителям приходится вести постоянную борьбу за ее здоровье. Из интенсивной терапии новорожденных областной детской больницы девочку перевели в психоневрологическое отделение, где она регулярно проходит лечение.

Конечно, Елена и Дмитрий хотят, чтобы правоохранители разобрались в этой непростой ситуации. Сумская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей. В ЕРДР были внесены сведения по ч.2 ст.140 УК Украины. В суде должен был рассматриваться вопрос об отстранении Л. от занимаемой должности. Однако судебные заседания постоянно переносились.

Заседание, назначенное на пятницу, 30 апреля, тоже не состоялось - по причине отсутствия адвоката обвиняемой. Мы пообщались с Л. и выяснили, что правозащитник не успел приехать из Краснополья, где занят другим клиентом. Сама Л. заявила, что вынуждена обратиться к правоохранителям, так как на мобильный телефон женщины поступил звонок с неизвестного номера с угрозами убийства... Доктор возмущена мнениями, высказываемыми в соцсетях в ее адрес: «Мою вину еще нужно доказать. Сделали из меня преступницу без суда и следствия. Это травля! За 31 год профессиональной деятельности я приняла множество младенцев, и все было хорошо».

Пообщались мы и с юристом перинатального центра Владимиром Бельским. По его словам, 30 апреля должен был состояться суд по отстранению врача от занимаемой должности. На данный момент женщина находится в отпуске. «Мы - за то, чтобы суд принял законное решение», - заявил В. Бельский.