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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Полиция Сум разыскивает мошенников, которые обогатились за счет доверчивых пенсионерок

За прошедшие выходные в Сумах правоохранителями зафиксировано три факта мошенничества в отношении пожилых жителей города.

Мошенническая схема действует по одинаковому «сценарию». Жертвами становятся пожилые люди, которые более других подвергаются психологическому воздействию аферистов.

К 83-летней сумчанке позвонил неизвестный и представился работником полиции. Мужчина сообщил женщине трагическую новость, а именно, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в немедленной медицинской помощи. Пенсионерка, пытаясь спасти родного человека, отдала неизвестному, который впоследствии появился у дома пострадавшей, 10000 гривен.

В тот же день идентичный телефонный звонок прозвучал и в квартире 84-летней пенсионерки. Женщина в отчаянии, не разобравшись в ситуации, отдала мошенникам собственные сбережения в сумме 12000 гривен.

А вот 80-летней сумчанке позвонила якобы сама внучка, которая жаловалась, что попала в ДТП и ей немедленно нужны средства на лечение. Затем ситуация повторяется, как и в первых двух случаях. Женщина отдала неизвестному 7500 гривен и 1500 долларов США.

Уважаемые граждане, правоохранители в очередной раз напоминают быть более внимательными к безопасности своих пожилых родственников. Сообщайте и объясняйте пенсионерам, что каждый день есть опасность стать жертвами мошенников. Аферисты искусно играют на чувствах доверчивых пенсионеров и легко входят в доверие. В описываемых случаях граждане должны были, в первую очередь, проверить информацию, позвонив родным. Запомните, что в никоем случае нельзя впускать в дом незнакомых людей и передавать деньги неизвестным лицам. Будьте осторожны, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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