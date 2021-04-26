В Сумах расследуют продажу гостиницы за 52 тыс. грн Гендиректор одного из крупнейших предприятий Сумщины и частный исполнитель подозреваются в махинациях с имуществом с убытками в 20 млн грн.

Сумской областной прокуратурой 7 мая сообщено о подозрении бывшему генеральному директору акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» по факту невыполнения решения суда и злоупотребления полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 и ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, генеральный директор, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу приближенного лица нежилого помещения гостиницы, принадлежавшего объединению. Несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено только 52 тыс. грн в качестве взыскания задолженности по выплате заработной платы одному работнику общества. В результате таких преступных действий другим взыскателям задолженности причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Также сообщается о подозрении частном исполнителю, которая по заявлению о принудительном исполнении решения суда о взыскании задолженности только одного работника общества, игнорируя других взыскателей, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество изменила данные об обременении, поэтому незаконно сняла арест с нежилого помещения гостиницы, что стало основанием для его реализации (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.