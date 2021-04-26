На Сумщине случайный прохожий спас женщину, которую зажало в авто после аварии (видео)

Об этом сообщает ТСН.
Авария случилась при въезде в город Кролевец Конотопского района. Мужчина проходил мимо и увидел за деревьями авто, которое лежало на крыше.
Прохожий обнаружил внутри женщину-водителя и вызвал спасателей. Они извлекли пострадавшую, которая была в шоковом состоянии.
Женщина не могла связно говорить и объяснить, что именно произошло. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить следствию.
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