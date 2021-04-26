На Сумщине случайный прохожий спас женщину, которую зажало в авто после аварии (видео) В Сумской области произошло ДТП с переворачиванием. 27-летняя девушка оказалась заблокированной в собственном авто в лесополосе. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не случайный прохожий.

Об этом сообщает ТСН. Авария случилась при въезде в город Кролевец Конотопского района. Мужчина проходил мимо и увидел за деревьями авто, которое лежало на крыше. Прохожий обнаружил внутри женщину-водителя и вызвал спасателей. Они извлекли пострадавшую, которая была в шоковом состоянии. Женщина не могла связно говорить и объяснить, что именно произошло. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить следствию.