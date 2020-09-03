Стало известно, когда закончится учебный год в сумских школах Детям остался ровно месяц доходить в школы.

Об этом сообщила сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, планируется завершить учебный период 11 июня. Это связано с тем, что учебный процесс должен длится не меньше 175 рабочих дней, а каникулы не меньше 30 дней. А осенью они длились на неделю больше. Поэтому 11 июня будет последним учебным днем. Однако в последние дни оценки уже будут выставлены.