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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06754

Стало известно, когда закончится учебный год в сумских школах

Детям остался ровно месяц доходить в школы.

Об этом сообщила сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, планируется завершить учебный период 11 июня. Это связано с тем, что учебный процесс должен длится не меньше 175 рабочих дней, а каникулы не меньше 30 дней. А осенью они длились на неделю больше. Поэтому 11 июня будет последним учебным днем. Однако в последние дни оценки уже будут выставлены.

Общество Образование Учебный год
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