На Сумщине 74 593 случая заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 11 мая в Сумской области 74593 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 51 человек (Белопольский район - 6, Глухов - 3, Конотоп - 16, Сумы - 25, Сумской район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1179 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Краснопольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 68 087 человек, из них за минувшие сутки - 290 (Белопольский район - 12, Глухов - 40, Глуховский район - 12, Конотоп – 19, Конотопский район - 8, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 21, Лебедин - 4, Лебединский район - 5, Сумы - 131, Сумской район - 20, Тростянецкий район - 14).