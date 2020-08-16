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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:41280

Сумчане выиграли тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

В Харькове состоялся однозвездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

Среди мужчин победу одержали сумчане Никита Ангелов и Игорь Венгеровский. Они обыграли пять соперников.

Следующий тур состоится 14-16 мая в Черноморске.

Спорт Пляжный волейбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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