Сумчане выиграли тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

Среди мужчин победу одержали сумчане Никита Ангелов и Игорь Венгеровский. Они обыграли пять соперников.
Следующий тур состоится 14-16 мая в Черноморске.
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