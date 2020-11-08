Сумские футзалисты соревнуются за «золото» Экстра-лиги (видео) Сегодня, 8 мая, стартовала финальная серия за первое место в чемпионате Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В решающих матчах встречаются херсонский «Продэксим», за который играет воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, и ивано-франковский «Ураган» сумчанина Артема Фаренюка.

Первый матч финальной серии на правах хозяев лучше начали «мельники». Даниэль Роза с выгодных позиций дважды пробил мимо, а Корсун проиграл ближнюю дуэль голкиперу «драконов» Колтко. Ответ гостей была не менее острой - сначала Бакинский спас после мощного удара Лебедя, а через несколько мгновений сольный проход Абакшина завершился «выстрелом» мимо нижнего угла ворот. Далее вновь в центре внимания оказался Абакшин, который после выхода один на один с Бакинским мастерски обыграл последнего и отпасовал на свободного Микитюка. Капитан «драконов», пробивая уже в пустые ворота, попал в Корсуна. Впрочем, гол не заставил себя долго ждать. Лебедь обокрал на правом фланге Моспана и, не сближаясь с голкипером, мощно пробил под перекладину. Чудо-гол, который шокировал трибуны спорткомплекса ХФСК - 0:1.

Дальше - больше. Микитюк принял на «столба» после введения от Колтко, обыграл Бакинского и откатил на свободного Масевича. Марьян в касание пробил прицельно и несильно, поэтому Даниэль Роза в подкате сумел подстраховать своего голкипера. Далее зрители стали свидетелями футзала на встречных курсах, где на первые роли вышли голкиперы обеих команд. Поэтому сирена на перерыв зафиксировала минимальное преимущество подопечных Максима Павленко - 0:1.

Второй тайм начался с взятия ворот. Это Фаренюк и Микитюк на двух организовали гол. Первый отобрал «круглого» в центре, на скорости промчался полплощадки и отдал на левую бровку, где уже караулил капитан «драконов» - 0:2. Далее соперники обменялись острыми выпадами. Колток дважды подряд спас после ударов Корсуна и Рониньо, Абакшин в ближнем бою не смог переиграть Бакинского, а выстрелы Лебедя и Микитюка прошли мимо.

За шесть минут до конца матча Даниэль Роза вышел во вратарской футболке. Во время розыгрышей пятого Колток раз за разом спасал от, казалось бы, неминуемых голов, а когда голкипер уже был отыгран, на помощь приходили партнеры по команде и каркас ворот. Впрочем, реализовать искусственное большинство «мельникам» не удалось, тогда как Абакшин ударом со своей части площадки подвел окончательные 0:3 в пользу «драконов» в первом матче финальной серии.

Уже завтра, 9 мая, соперники проведут второй матч серии на площадке спорткомплекса ХФСК в Херсоне. Начало матча в 14:00.

«Продексим» Херсон - «Ураган» Ивано-Франковск - 0:3 (0:1)

Голы: Лебедь (9), Микитюк (22), Абакшин (36).

«Продєксим»: Бакинский (в) - Клаудиньо, Рониньо, Даниэль Роза, Корсун - Скорый, Бессалов, Волянюк, Д. Сорокин - С. Моспан, Зварыч, Белоцерковец, Маевский - Заяц (в). Главный тренер Андре Броканелло.

«Ураган»: Колток (в) - Масевич, Кордоба, Фаренюк, Микитюк (к) - Лебедь, Шеремета, Абакшин, Радевич - Коробка, Онуфрак, Дычук - Кардаш (в), Левандовский (в). Главный тренер Максим Павленко.

Предупреждение: Рониньо (31) - Кордоба (20), Масевич (28).

Счет в серии: 0:1