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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23567

В Сумах пропал 17-летний парень

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Юрия Баранца.

Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 17-летнего парня, который вчера ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Юрию 16-17 лет, рост 178 см, среднего телосложения, глаза коричневые, волосы короткие темные, нос прямой.

Был одет в куртку с капюшоном темно синего цвета, брюки спортивные белого цвета с серыми вставками, кроссовки белого цвета с оранжевыми вставками.

Всем, кто обладает информацией о разыскиваемом или возможно видел, просьба сообщить по телефонам 095-189-06-52, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или 102.

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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