На Сумщине взят под стражу водитель, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП По ходатайству Конотопской окружной прокуратуры решением суда 7 мая водителю, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Происшествие случилось 5 мая в 19.30 вблизи с. Клепалы Конотопского района. 34-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra двигался по автодороге «Сумы-Путивль-Глухов» в направлении г. Сумы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ2109 умер, его жена и дочь госпитализированы. Их жизни угрозы нет.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.