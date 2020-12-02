Завтра Сумская область перейдет из «красной» зоны в «желтую» С 00.00 8 мая на территории Сумской области отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 мая.

По словам заместителя Министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области значительно улучшилась эпидситуация и выполнены все предпосылки для перехода из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

«Загруженность коек с кислородом меньше целевого показателя и сейчас составляет 56%. Уровень госпитализации за последние 7 дней не превышает 54 человека на 100 000 населения. Динамика уровня госпитализации меньше целевой показатель и составляет минус 25%. Коэффициент выявления случаев инфицирования 17,9% при нормативе 20%. И показатель охвата тестирования в два раза превышает предложенный Правительством», - отметил Виктор Ляшко и добавил, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ также меньше на 5%.

Таким образом по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено отменить с 00.00 8 мая красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Сумской области.

Главе ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий. Также обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных громад, и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, направленные на сдерживание распространения COVID-19.

КМУ