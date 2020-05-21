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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00193

В Сумах на поминальные дни добавят коммунальный транспорт к кладбищам

В течение поминальных дней коммунальные автобусы № 57А и №62 будут курсировать по удлиненной схеме, осуществляя подвоз пассажиров к центральному входу Барановского кладбища.

Учитывая актуальность направлений, в период с 8 по 11 мая указанные автобусные маршруты, а также троллейбусы № 2, курсирующие по направлению «Автовокзал - Керамейя» будут усилены дополнительными рейсами.

В поминальные дни с 9:00 до 15:00 от центра до 40-й подстанции пассажиров будет возить автобусный маршрут №26.

Графики движения в печатном виде будут размещены на остановках общественного транспорта.

В понедельник, 10 мая, коммунальный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

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Общество Коммунальный транспорт Поминальные дни
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