В Сумах на поминальные дни добавят коммунальный транспорт к кладбищам

Учитывая актуальность направлений, в период с 8 по 11 мая указанные автобусные маршруты, а также троллейбусы № 2, курсирующие по направлению «Автовокзал - Керамейя» будут усилены дополнительными рейсами.
В поминальные дни с 9:00 до 15:00 от центра до 40-й подстанции пассажиров будет возить автобусный маршрут №26.
Графики движения в печатном виде будут размещены на остановках общественного транспорта.
В понедельник, 10 мая, коммунальный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.
1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами....
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