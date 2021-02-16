На Сумщине в аварии пострадали водитель и малолетняя пассажирка

Водитель автомобиля «Опель Вектра», не справившись с управлением, совершил столкновение с электроопорой и сараем. В результате чего 30-летнего водителя и его 8-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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