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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в аварии пострадали водитель и малолетняя пассажирка

Происшествие случилось 27 апреля, около 20.00, по улице Широкой в пгт Кириковка Ахтырского района.

Водитель автомобиля «Опель Вектра», не справившись с управлением, совершил столкновение с электроопорой и сараем. В результате чего 30-летнего водителя и его 8-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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