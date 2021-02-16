На Сумщине в аварии пострадали водитель и малолетняя пассажирка Происшествие случилось 27 апреля, около 20.00, по улице Широкой в пгт Кириковка Ахтырского района.

Водитель автомобиля «Опель Вектра», не справившись с управлением, совершил столкновение с электроопорой и сараем. В результате чего 30-летнего водителя и его 8-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.