На Сумщине от COVID-19 привилось 16894 человека По состоянию на 28 апреля вакциной AstraZeneca / Covishield на территории области привито 14596 человек, CoronaVac - 786 человек, Pfizer / Comirnaty - 1512 человек.

Об этом сообщила заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета. «Сейчас в Сумскую область поступило 10 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Эта вакцина распределена между пунктами вакцинации. В течение ближайших трех дней осуществляется вакцинация всех желающих жителей Сумщины старше 65 лет. Кроме того, ориентировочно 15-19 мая в области начнется ревакцинация вакциной AstraZeneca (получение второй дозы вакцины), в зависимости от того, когда получено первую дозу вакцины», - отметила Галина Хомета.