На Сумщине дали 9 лет рецидивисту, который за отказ угостить сигаретой напал с ножом на женщину Середина-Будским отделом Шосткинской окружной прокуратуры в суде доказана вина мужчины в разбойном нападении на 59-летнюю женщину.

Событие произошло 26 июля 2020 года в г. Середина-Буда. В вечернее время женщина стояла на веранде собственного дома. Во двор зашел мужчина, который за несколько дней до этого за вознаграждение помогал ей вместе с односельчанином переносить диван. Мужчина был сильно пьян и попросил у нее сигарету. Женщина ему отказала и сказала, чтобы он шел с ее двора. Незваный гость действительно ушел, но через пару минут вернулся с ножом. Мужчина набросился на женщину со словами: «А теперь у тебя есть сигарета?» Женщина отдала нападающему пачку сигарет, однако тот потребовал еще и деньги. Потерпевшая начала сопротивляться и громко звать на помощь. На крик прибежали соседи. Нападавший скрылся. Уже через несколько минут его задержали полицейские.

Как выяснилось, мужчине 43 года, 20 из которых он провел в местах несвободы. Освободившись всего 3 месяца назад, он приехал в город обновлять документы. В суде он вину свою не признал, убеждал, что женщина его оговорила, а порезы, очевидно, сделала себе сама. Однако собранные доказательства и показания соседей опровергли его слова.

По приговору суда 26 апреля его признали виновным и осудили к лишению свободы на срок девять лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 187 УК Украины).