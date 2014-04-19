Сумчанин во главе "Суспільного" за полгода получил более 1 млн гривен зарплаты

Об этом говорится в ответе НОТУ на информационный запрос Українських Новин.
"[...] предоставляем информацию о заработной плате председателя правления АО "НОТУ" Чернотицкого Н.Н. по месту работы с учетом налогообложения (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВС) 1,5%) с 14 мая по 31 декабря 2021 года (помесячно): май – 63 410,72 гривен; июнь – 134 011,75 гривен; июль – 126 077,19 гривен; август – 141 504,19 гривен; сентябрь – 140 033,75 гривен; октябрь – 116 257,94 гривен; ноябрь – 181 873,77 гривен; декабрь – 340 926,88 гривен", - сказано в ответе.
Уточним, согласно контракту, заключенному наблюдательным советом НОТУ с Николаем Чернотицким, которого избрали председателем правления, его ежемесячная заработная плата с 1 января 2022 года увеличилась до 250 тыс. гривен.
Кроме того, набсовет НОТУ определяет размеры премирования предправления по итогам работы за год в размере до 6 должностных окладов председателя правления, на основании роста уровня доверия к каналам вещания и популярности контента.
В декабре 2021 года зарплата предправления НОТУ Чернотицкого составила 340,9 тыс. гривен, в ноябре - 181,9 тыс. гривен, а в октябре - 116,2 тыс. гривен.
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