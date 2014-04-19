Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:02627

Сумчанин во главе "Суспільного" за полгода получил более 1 млн гривен зарплаты

Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) сообщило, что в период с 14 мая по 31 декабря 2021 года председатель правления АО "НОТУ" Николай Чернотицкий получил заработную плату в размере более 1 млн гривен.

Об этом говорится в ответе НОТУ на информационный запрос Українських Новин.

"[...] предоставляем информацию о заработной плате председателя правления АО "НОТУ" Чернотицкого Н.Н. по месту работы с учетом налогообложения (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВС) 1,5%) с 14 мая по 31 декабря 2021 года (помесячно): май – 63 410,72 гривен; июнь – 134 011,75 гривен; июль – 126 077,19 гривен; август – 141 504,19 гривен; сентябрь – 140 033,75 гривен; октябрь – 116 257,94 гривен; ноябрь – 181 873,77 гривен; декабрь – 340 926,88 гривен", - сказано в ответе.

Уточним, согласно контракту, заключенному наблюдательным советом НОТУ с Николаем Чернотицким, которого избрали председателем правления, его ежемесячная заработная плата с 1 января 2022 года увеличилась до 250 тыс. гривен.

Кроме того, набсовет НОТУ определяет размеры премирования предправления по итогам работы за год в размере до 6 должностных окладов председателя правления, на основании роста уровня доверия к каналам вещания и популярности контента.

В декабре 2021 года зарплата предправления НОТУ Чернотицкого составила 340,9 тыс. гривен, в ноябре - 181,9 тыс. гривен, а в октябре - 116,2 тыс. гривен.

Общество Николай Чернотицкий
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчанин станет главой правления Суспільного с 14 мая
05.05.2021 17:32

Сумчанин станет главой правления Суспільного с 14 мая

Наблюдательный совет Суспільного подписал контракт с главой правления Николаем Чернотицким....

Сумчанин возглавил правление Суспільного
27.04.2021 17:14

Сумчанин возглавил правление Суспільного

Наблюдательный совет Суспільного вещателя 27 апреля выбрал Николая Чернотицкого новым главой правления. Он получил 10 голосов из 15....

Сумской телевизионщик избран в правление Национальной общественной телерадиокомпании
15.05.2017 16:18

Сумской телевизионщик избран в правление Национальной общественной телерадиокомпании

15 мая наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) путем тайного голосования выбрала шестерых членов правления НОТУ, предложенных председателем правления...

13.06.2014 18:11

Сумскую ОГТРК возглавил Николай Чернотицкий

Сегодня, 13 июня, в Госкомитете телевидения и радиовещания были объявлены официальные конкурса на должность генерального директора Сумской ОГТРК.... 18

19.04.2014 16:01

Сумскую областную телерадиокомпанию возглавил Николай Чернотицкий

В Сумской ОГТРК выполнение обязанностей гендиректора возложено на заместителя.... 21

Новости

Официально: все сумские школьники переводятся на дистанционку
Сегодня 14:12
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1689 человек
Сегодня 08:56
Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»
Сегодня 14:26
Роботодавець Сумщини став щедрішим
Сегодня 14:24
На Сумщине пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе
Сегодня 14:23
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме
Сегодня 13:43
Как в Сумах на выходных будут работать пункты вакцинации
Сегодня 13:06
Сумские скороходы собираются на чемпионат мира в Оман
Сегодня 12:54
Облгосадминистрация хочет участвовать в транспортном конкурсе в Сумах
Сегодня 12:00
На Сумщине криминальное трио подозревают в организация ОПГ
Сегодня 11:58
В Сумах на переходе сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет
Сегодня 11:51
«Альянс» расстался еще с двумя игроками
Сегодня 11:27
view counter
view counter

Статьи

У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
Сегодня 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
Вчера 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.