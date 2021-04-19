Стадион «Авангард» хотят передать ФК «Сумы» На ближайшей сессии Сумского горсовета стадион «Авангард» хотят передать на баланс футбольному клубу «Сумы».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Спортивные учреждения Сум вместе с детьми останутся на улице?!

Второй день разрывается телефон от звонков родителей детей, занимающихся в сумских ДЮСШ на стадионе «Авангард».

Напомню, это 2 ДЮСШ («Сумы», «В.Голубничего») и КУ «Спорт для всех».

Так вот на ближайшей сессии СГС эту спортивную арену хотят передать на баланс... нет, не «Спорт для всех», нет, не одной из ДЮСШ, а верно - футбольному клубу «Сумы»!

Речь точно идет о самом стадионе, раздевалках и даже кабинете директора «Спорта для всех».

Не трудно догадаться, что в таком случае около 1000 детей, которые сейчас занимаются на стадионе «Авангард» лишатся собственной арены, раздевалок, душевых и фактически окажутся на улице.

«Великолепная» реализация государственной стратегии привлечения молодежи к спорту», - написал депутат.

Его пост прокомментировал президент ФК «Сумы» Генналий Демьяненко

«Не пишите чушь. Для ДЮСШ нет никакой разницы, у кого на балансе помещения – «Спорта для всех» или КП ФК «Сумы». Все равно оно не на балансе ДЮСШ. Более того, именно ФК «Сумы» заинтересовано в сотрудничестве с ДЮСШ и детско-юношеском футболе и имеет соответствующее соглашение. Ни один ребенок, никоим образом не будет ограничен этим решением».

«Чушь - это то, что происходит в последние дни. Рассказывать, что никто никак не будет ограничен можно долго. Зачем футбольному клубу иметь арену на балансе?», - спросил Д.Лантушенко.

«Первая наша позиция и самая главная - это дети в футболе. Точка. Это святое. Никакого их ограничения не было и не будет. А формально у кого на балансе поле - это вопрос второстепенный. Вы бы лучше зашли в те кабинеты или раздевалки и увидели их состояние. В первую очередь их нужно привести в порядок. И спросите, сколько дети и ДЮСШ платит за те же раздевалки и пользование душем. Мы эту позорную практику взимания средств с детей прекратим», - ответило Г.Демьяненко.