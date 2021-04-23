На Сумщине 70 586 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 23 апреля в Сумской области 70 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 382 человек (Белопольский район - 10, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 4, Глухов – 15, Глуховский район - 9, Конотоп – 25, Конотопский район - 7, Краснопольский район - 7, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 3, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 15, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 2, Ромны – 19, Роменский район - 4, Сумы - 200, Сумской район - 32, Тростянецкий район - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1054 летальных случая, из них за минувшие сутки - 12 (Конотоп - 1, Недригайловский район - 1, Сумы - 8, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 59 134 человек, из них за минувшие сутки - 905 (Белопольский район - 36, Бурынский район - 38, Великописаревский район - 1, Глухов - 50, Глуховский район - 10, Конотоп - 48, Лебедин - 44, Лебединский район - 18, Липоводолинский район – 28, Недригайловский район – 28, Ахтырка - 1, Путивльский район - 10, Ромны – 21, Роменский район - 10, Сумы - 370, Сумской район - 64, Тростянецкий район - 92, Шостка - 9, Ямпольский район - 27).