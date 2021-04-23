Уже больше 2 миллионов украинцев заболели коронавирусом

В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3728 человек; выписаны из больниц - 4397 человек; летальных случаев - 434; выздоровели - 18964 человека; осуществлено тестирований за сутки - 95740 (в частности методом ПЦР - 41305, методом ИФА - 18360), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36075.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 004 630 человек; выздоровели – 1 552 267 человек; летальных исходов – 41 700; проведения ПЦР-тестов – 9 130 606.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1269 случаев;
- Винницкая область - 259 случаев;
- Волынская область - 509 случаев;
- Днепропетровская область - 1296 случаев;
- Донецкая область - 807 случаев;
- Житомирская область - 420 случаев;
- Закарпатская - 87 случаев;
- Запорожская область - 839 случаев;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев;
- Киевская область - 922 случая;
- Кировоградская область - 199 случаев;
- Луганская область - 244 случая;
- Львовская область - 926 случаев;
- Николаевская область - 383 случая;
- Одесская область - 658 случаев;
- Полтавская область - 621 случай;
- Ровенская область - 538 случаев;
- Сумская область - 382 случая;
- Тернопольская область - 372 случая;
- Харьковская область - 1137 случаев;
- Херсонская область - 287 случаев;
- Хмельницкая область - 640 случаев;
- Черкасская область - 698 случаев;
- Черновицкая область - 250 случаев;
- Черниговская область - 387 случаев.
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