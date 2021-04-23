Уже больше 2 миллионов украинцев заболели коронавирусом 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за 22 апреля 2021 года.

В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3728 человек; выписаны из больниц - 4397 человек; летальных случаев - 434; выздоровели - 18964 человека; осуществлено тестирований за сутки - 95740 (в частности методом ПЦР - 41305, методом ИФА - 18360), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36075.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 004 630 человек; выздоровели – 1 552 267 человек; летальных исходов – 41 700; проведения ПЦР-тестов – 9 130 606.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1269 случаев;

- Винницкая область - 259 случаев;

- Волынская область - 509 случаев;

- Днепропетровская область - 1296 случаев;

- Донецкая область - 807 случаев;

- Житомирская область - 420 случаев;

- Закарпатская - 87 случаев;

- Запорожская область - 839 случаев;

- Ивано-Франковская область - 147 случаев;

- Киевская область - 922 случая;

- Кировоградская область - 199 случаев;

- Луганская область - 244 случая;

- Львовская область - 926 случаев;

- Николаевская область - 383 случая;

- Одесская область - 658 случаев;

- Полтавская область - 621 случай;

- Ровенская область - 538 случаев;

- Сумская область - 382 случая;

- Тернопольская область - 372 случая;

- Харьковская область - 1137 случаев;

- Херсонская область - 287 случаев;

- Хмельницкая область - 640 случаев;

- Черкасская область - 698 случаев;

- Черновицкая область - 250 случаев;

- Черниговская область - 387 случаев.