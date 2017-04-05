Служба зайнятості Сумщини розширює можливості працевлаштування Позитивною ознакою роботи служби зайнятості Сумщини є постійний пошук нових, дієвих форм надання послуг, що впливає на якісне виконання основного призначення – якнайшвидшого працевлаштування незайнятого населення.

З метою розширення можливостей для шукачів підходящої роботи та укомплектування відкритих роботодавцями вакансій служба зайнятості відгукнулася на пропозицію та розпочала співробітництво з найкращим сайтом з пошуку роботи WORK.UA. Слід відзначити, що під час перемовин щодо аспектів співпраці, переконливим моментом для представників сайту стали системність, професіоналізм, гнучкість до вимог ринку праці, які продемонструвала служба зайнятості.

Участь служби зайнятості у цьому проекті передбачає фахову допомогу шукачам роботи зі створення резюме на цьому сайті, консультування щодо можливостей працевлаштування за допомогою згаданого ресурсу.

«Це перший досвід співпраці з відомим сайтом з пошуку роботи. Впевнений, що наші спільні дії дозволять знизити напругу на ринку праці, активізувавши пошук роботи безробітними, відкривши їм можливості працевлаштування не тільки в місцевості, де вони проживають, а й за її межами», - прокоментував переваги спільного підходу до вирішення питань ринку праці директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.