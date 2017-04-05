Іноземці мають можливість працювати на Сумщині За інформацією директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, торік видано 32 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовжено дію 11 дозволів.

Сьогодні на Сумщині працює 47 представників 13 країн світу. За минулий рік найбільше оформлено дозволів для громадян Ісламської Республіки Іран, Туреччини та Індії. Розподіл іноземців за окремими категоріями є наступним: 10% склали наймані працівники, 90% – засновники (співзасновники) підприємств, установ, організацій. За строком дії оформлені дозволи поділялися так: до року – 10%, до трьох років – 90%.