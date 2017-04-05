Іноземці мають можливість працювати на Сумщині

Сьогодні на Сумщині працює 47 представників 13 країн світу.
За минулий рік найбільше оформлено дозволів для громадян Ісламської Республіки Іран, Туреччини та Індії.
Розподіл іноземців за окремими категоріями є наступним: 10% склали наймані працівники, 90% – засновники (співзасновники) підприємств, установ, організацій.
За строком дії оформлені дозволи поділялися так: до року – 10%, до трьох років – 90%.
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