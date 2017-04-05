Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:13232

Іноземці мають можливість працювати на Сумщині

За інформацією директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, торік видано 32 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовжено дію 11 дозволів.

Сьогодні на Сумщині працює 47 представників 13  країн світу.

За минулий рік найбільше оформлено дозволів для громадян Ісламської Республіки Іран, Туреччини та Індії.

Розподіл іноземців за окремими категоріями є наступним: 10% склали наймані працівники, 90% – засновники (співзасновники) підприємств, установ, організацій.

За строком дії оформлені дозволи поділялися так: до року – 10%, до трьох років – 90%.

Экономика Центр занятости
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Служба зайнятості Сумщини розширює можливості працевлаштування
07.04.2021 16:01

Служба зайнятості Сумщини розширює можливості працевлаштування

Позитивною ознакою роботи служби зайнятості Сумщини є постійний пошук нових, дієвих форм надання послуг, що впливає на якісне виконання...

Сумскому ЦПТО ГСЗ исполняется 10 лет
21.10.2020 11:19

Сумскому ЦПТО ГСЗ исполняется 10 лет

Сумской центр профессионально-технического образования - один из одиннадцати подобных центров в Украине, которая осуществляет профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации...

12.02.2018 17:05

Центр занятости подвел итоги

В Сумском городском центре занятости 9 февраля директор Николай Кухтик рассказал об итогах деятельности за 2017 год, а также изложил...

19.06.2017 16:05

В Сумах новая тенденция на рынке труда: частники избавляются от работников

С начала 2017 между частными предпринимателями и наемными работниками расторгнуто 630 трудовых договоров (заключенных до 1 января 2015 года)....

05.04.2017 17:20

На Сумщине безработица выросла почти на треть

В Сумской области в январе-марте этого года произошло увеличение численности зарегистрированных безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на...

Новости

«Ми не допустили таємного підвищення тарифів», - нардеп Михайло Ананченко
Сегодня 11:12
В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1209 человек
Сегодня 08:45
В Сумах тайно повысили тарифы на тепло и горячую воду
21.01.2022 17:54
Роменчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым
Сегодня 11:44
В сквере «Дружба» в Сумах будут строить многоэтажку
Сегодня 11:17
Іноземці мають можливість працювати на Сумщині
Сегодня 11:13
Сумской горсовет отменил решение исполкома о повышении тарифов на отопление и горячую воду
Сегодня 11:01
Полицейские разыскали сумчанина, скрывавшегося от исполнения приговора суда за убийство
Сегодня 10:52
В Сумах приняли городской бюджет, кинув одну из партий
Сегодня 10:50
В Сумах перебросили 5 млн с ремонта сквера «Садко»
Сегодня 10:30
Немцы хотят заниматься конотопским мусором
Сегодня 10:21
Фрунзенцы обвинили мэра Сум в потакании агрессору
Сегодня 09:56
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
Сегодня 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
Сегодня 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
Вчера 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
Вчера 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині
16.01.2022 16:55
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса
16.01.2022 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.