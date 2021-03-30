Как в центре Сум ловили безмасочников В центр города - исключительно в маске: работает это в Сумах и думают сумчане.

«Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали: при отсутствии маски по улице не пройти», - пригрозил Александр Лысенко на аппаратном совещании в понедельник, 5 апреля. Он дал распоряжение полиции «ловить» сумчан без масок и информировать их о важности соблюдения карантинных требований, пишет СТС.

Сегодня, 7 апреля, в 8.00 сотрудники патрульной полиции вышли на ежеутреннее построение. Им провели инструктаж, рассказали об ограничениях в «красной» зоне. Особое внимание полицейские будут обращать на то, носят ли горожане маски в центральной части города. Помогать патрулировать город будут органы местного самоуправления и общественные формирования.

«Мобильные группы дежурят по улицам города еще с марта 2020 года. На этой неделе мы акцентируем внимание на улице Харьковской, Горького, Соборной, Воскресенской и площади возле рынка. Бригады будут патрулировать с 8:00 до 17:00, затем другая смена - с 17:00 до 22:00», - рассказывает начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станислав Кононенко.

По его словам, цель полиции - не наложить побольше штрафов, а проинформировать население о важности соблюдения карантинных требований. Однако, если сумчане будут отказываться надевать маски, их ждет административный протокол по ч. 44-3 КУоАП в размере от 170 до 255 грн. На сегодня правоохранители составили 52 таких протоколов.

На часах 9.00, и мы отправляемся с работниками полиции на инспектирование города. На Харьковском мосту людей почти нет. Большинство идут без масок или опустили их на подбородок. Спрашиваем, почему не соблюдаются предписания городского головы.

«Да никого нет, дистанция соблюдена. Зачем одевать (маску - прим. Ред.)?»- отвечает мужчина.

Другие, когда видят полицейских, начинают быстро искать маску в сумках, карманах.

По ул. Соборной поток людей больше, сумчане спешат на работу. Ситуация та же – «скопления не вижу, поэтому маска не нужна». Патрульные вежливо объясняют, что в «красной» зоне нужно более придирчиво следить за своим и здоровьем окружающих.

«Где много людей, конечно (нужно носить маску - ред.), а когда сам идешь, то... Я думаю, что и медики в больших сомнениях. Я одно понимаю, если постановление принято, то нужно выполнять. Нужно помогать государству, а не противостоять», - объясняет нам Сергей.

Наибольшее скопление людей - возле Центрального рынка. Покупают саженцы, цветы, продукты. Подавляющее большинство - как продавцы, так и покупатели - в масках. Неизвестно, они самосознательны, или до этого здесь уже побывала мобильная бригада.

В большинстве сумчане соблюдают предписания, а другие - быстро исправляются, потому что видят на горизонте полицию. Остается непонятным, почему Александр Лысенко призвал ходить в масках только в центральной части города. Разве вирус выбирает, на каких улицах ему распространяться, а на каких нет?

К тому же, согласно рекомендациям ВОЗ, маску следует надевать только там, где невозможно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра. Такие же требования содержит и постановление Кабинета Министров. Можем сделать выводы, что слова мэра - рекомендательные. Мы ни в коем случае не призываем вас выбросить ваши средства защиты, они действительно необходимы при массовом скоплении. А вот носить их тогда, когда вокруг ни души, - решать вам.