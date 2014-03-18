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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:20181

Служба зайнятості Сумщини: співпраця з роботодавцями - гарант стабілізації ринку праці

Цьогорічного липня кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Сумської обласної служби зайнятості, становила 1,7 тис., що на 18% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій припадає на підприємства переробної промисловості (37%), торгівлі (11%), транспорту (8%), сферу охорони здоров’я, сільське, лісове та рибне господарство (по 7%).

У професійному розрізі найбільше вакансій подано для працевлаштування: робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 25% (водій автотранспортних засобів, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник, токар-розточувальник); кваліфікованих робітників з інструментом - 24% (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, швачка, електрогазозварник, слюсар-сантехник, столяр, пекар);  некваліфікованих працівників - 12% (підсобний робітник, прибиральник службових/виробничих приміщень, вантажник, укладальник-пакувальник, комірник, сторож, двірник, мийник посуду); професіоналів - 12% (спеціаліст державної служби, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер-технолог, лікар-педіатр, юрисконсульт, економіст, агроном, лікар-терапевт); працівників сфери торгівлі та послуг – 8% (продавці продовольчих та непродовольчих товарів, кухар, офіціант, охоронник, бармен, молодша медична сестра, перукар (перукар-модельєр); фахівців - 8% (бухгалтер, сестра-медична, інспектор, вихователь, електрик дільниці, електромеханік, фельдшер).

«Співпраця з роботодавцями має першочергову та пріоритетну ознаку в діяльності служби зайнятості Сумщини, яка полягає у наданні широкого спектру послуг, налагодженні особистих контактів, донесенні обопільних переваг від спільних дій, бо саме від роботодавців залежить сприятлива ситуація на ринку праці нашої області й обнадійливе майбуття тих, хто тимчасово в силу різних причин опинився осторонь трудового життя і прагне знайти роботу», - закцентував директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Общество Вакансии
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головний тренер ФК "Альянс"

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