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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:44123

На Сумщине серийному грабителю дали 4 года

К 4 годам лишения свободы приговорен серийный грабитель.

Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя Сумского района, который грабил магазины.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что молодой человек до этого уже был трижды судим за хулиганство, кражи и грабежи. После освобождения из мест лишения свободы он на путь исправления не стал, законного заработка не имел, поэтому придумал схему бесплатного получения необходимых вещей и продуктов питания. Он заходил в небольшой магазин, где просил продавщицу подать ему пакет и необходимые продукты питания или бытовые предметы, делая вид, что планирует рассчитаться за предоставленный товар. Однако, как только вещи были сложены в пакет, бежал из магазина, не рассчитавшись.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186 УК Украины).

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