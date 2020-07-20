В Сумах вандализировали памятник Супруну

Об очередном акте вандализма сообщил на своей странице в Фейсбук сумчанин Александр Ильич Лищинский:
«Решил после Мемориала Славы проинспектировать другие памятники, имеющие отношение к Великой Отечественной войне.
Вот памятник нашему земляку – Дважды Герою Советского Союза летчику Супруну. С его матерью, кстати, была знакома моя бабушка.
Сумская молодь уже «поработала» над эмблемой авиаторов той поры: отбила каким-то образом лопасть пропеллера, ослабила штырь эмблемы, пытаясь, видимо, её сковырнуть. Теперь её можно и покрутить, поиграться. Круть-верть, круть-верть! Весело!
Удивительно, что не только люди старшего поколения, но и аполитичный внук Супруна, предприниматель, лётчик-любитель, никак не реагирует на это безобразие. А рядом находятся две городские школы, которым тоже, видимо, наплевать на эту тему».
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